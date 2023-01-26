ГУР МО: москва може бути потенційною ціллю засобів ураження ЗСУ

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що москва може бути потенційною ціллю засобів ураження Збройних сил України. Саме тому на дахах урядових будівель російської столиці почали встановлювати системи ППО. Як пише Фокус, про це під час телемарафону розповів заступник голови ГУР Вадим Скібіцький.
У процесі інтерв'ю представник військової розвідки зазначив, що для українських захисників існує реальна ціль, чи то на тимчасово окупованих територіях, чи то на території власне рф. І завдання ЗСУ полягає у знищенні цих цілей з урахуванням критичності того чи іншого об'єкта.
За словами заступника голови розвідки, у списку цих цілей — об'єкти, де розміщені комплекси "Іскандер", С-400 та російські військові аеродроми. Як приклад, Скібіцький навів аеродром "енгельс", звідки противник завдає ракетних ударів по Україні.
Далі йшлося про системи ППО, які були розміщені довкола Кремля. На думку заступника голови ГУР, це сталося після того, як було здійснено атаку на військові аеродроми стратегічного призначення.
"Це було після енгельса. Це говорить про те, що якщо ми дістаємо до енгельса, то дістанемо й до кремля", — зазначив Скібіцький.
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