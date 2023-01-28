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Лубінець: росіяни зруйнували в Україні понад 140 тисяч будинків українців

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У результаті повномасштабного вторгнення російської федерації було зруйновано понад 140 тисяч будинків українців, близько 18 тисяч із яких – багатоповерхові, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"За нашими даними, лише приблизна цифра – це зруйнованих будівель понад 140 тисяч. 140 тисяч! З яких, попередньо, лише близько 18 тисяч – це багатоповерхівки, які ми вважаємо, як один об'єкт, який може налічувати до 100 квартир", – сказав омбудсмен в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він також зазначив, що приблизна кількість громадян України, які втратили житло та майно внаслідок агресії рф і переїхали "з однієї частини України до іншої", становить 4,5 мільйона, а за кордон – за різними даними, до 10,5 мільйона.

"Окрім 4,5 мільйона, з яких приблизно, за нашими даними, мільйон – це діти, 1,5 мільйона – це особи з інвалідністю, більша частина внутрішньо переміщених осіб – це жінки та люди похилого віку. Тепер ми беремо тих громадян України, які поїхали за кордон. Є різні цифри. УВКБ ООН називає цифру біля дев'яти мільйонів громадян України. Хто називає цифру вісім мільйонів, хто називає 10,5 мільйона", – уточнив Лубінець.

Источник: Интерфакс-Украина
Лубінець, будинки
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