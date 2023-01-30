Впровадження програм військової підготовки школярів і студентів свідчать про мілітаризацію життя в росії, - розвідка

Ініціативи російської влади зі впровадження в російській середній і вищій освіті програм військової підготовки школярів і студентів свідчать про дедалі більшу мілітаризацію усіх сфер життя в росії і мають на меті створення асоціацій із радянським союзом.
Про це йдеться у зведенні британської розвідки, опублікованому в неділю Міністерством оборони Великої Британії у Твіттері, передає Укрінформ.
Як зазначається у зведенні, останніми тижнями міністерство освіти росії надало більш детальну інформацію про впровадження в російську програму середньої школи базової військової підготовки.
Модуль у рамках курсу «Основи безпеки життєдіяльності» включатиме навчання поводженню з автоматами та ручними гранатами, основам військової служби та використанню засобів індивідуального захисту. З 1 вересня такі уроки стануть обов’язковими в середній школі.
При цьому, нагадують у британській розвідці, в грудні минулого року російське міносвіти повідомило, що спільно з міноборони розробило модуль «Основи військової підготовки» для студентів університетів.
«Такі ініціативи підкреслюють дедалі більшу мілітаризацію усіх сфер життя в росії в умовах війни (проти України – ред.) й, серед іншого, мають на меті створення асоціацій із радянським союзом, де подібне навчання (основам військової підготовки – ред.) було обов’язковим і залишалось таким у російських школах до 1993 року», - зазначається у зведенні.
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