Впровадження програм військової підготовки школярів і студентів свідчать про мілітаризацію життя в росії, - розвідка

Ініціативи російської влади зі впровадження в російській середній і вищій освіті програм військової підготовки школярів і студентів свідчать про дедалі більшу мілітаризацію усіх сфер життя в росії і мають на меті створення асоціацій із радянським союзом.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки, опублікованому в неділю Міністерством оборони Великої Британії у Твіттері, передає Укрінформ.

Як зазначається у зведенні, останніми тижнями міністерство освіти росії надало більш детальну інформацію про впровадження в російську програму середньої школи базової військової підготовки.

Модуль у рамках курсу «Основи безпеки життєдіяльності» включатиме навчання поводженню з автоматами та ручними гранатами, основам військової служби та використанню засобів індивідуального захисту. З 1 вересня такі уроки стануть обов’язковими в середній школі.

При цьому, нагадують у британській розвідці, в грудні минулого року російське міносвіти повідомило, що спільно з міноборони розробило модуль «Основи військової підготовки» для студентів університетів.

«Такі ініціативи підкреслюють дедалі більшу мілітаризацію усіх сфер життя в росії в умовах війни (проти України – ред.) й, серед іншого, мають на меті створення асоціацій із радянським союзом, де подібне навчання (основам військової підготовки – ред.) було обов’язковим і залишалось таким у російських школах до 1993 року», - зазначається у зведенні.