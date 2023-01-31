Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Прем'єр-міністр Польщі: Дії, спрямовані на посилення оборони України, ми погоджуємо з НАТО

153

Усі заходи, пов'язані зі зміцненням сил оборони України, ми координуємо з нашими партнерами по НАТО, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок.

Як повідомляє польське державне інформагентство PAP, на пресконференції прем'єр-міністра та главу Міноборони запитали, чи будуть за прикладом тиску польського уряду на міжнародній арені щодо передачі танків Україні аналогічні дії щодо літаків F-16 та далекобійної зброї.

"Усі дії, спрямовані на посилення сил оборони України, ми погоджуємо з нашими партнерами по НАТО, включно з передачею Patriot Україні, а також організацію потужної танкової сили у вигляді Leopard та сучасних танків. Усе це було тиском із нашого боку, а також домовленості зі Сполученими Штатами", - відповів Моравецький.

Прем'єр зазначив, що, як і кілька місяців тому, у контексті МІГів, будь-які інші повітряні сили реалізовуватимуть і, можливо, перекидатимуть за погодження з країнами НАТО.

"Ми діятимемо в повній координації", - наголосив він.

Источник: Интерфакс-Украина
НАТО, Польща, Моравецький
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 31 января 2023
Понедельник, 30 января 2023
Воскресенье, 29 января 2023
Суббота, 28 января 2023
Пятница, 27 января 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Абсолютна більшість українців впевнена в перемозі України у війні проти росії

Абсолютна більшість українців повністю впевнена в перемозі України у війні проти росії, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023