Країни Латинської Америки відхилили прохання Вашингтону передати озброєння Україні

Країни Латинської Америки не дуже хочуть допомагати України здолати російського агресора. Стало відомо, що ряд президентів Латинської Америки відхилили прохання Вашингтону передати озброєння, системи чи обладнання російського/советського походження в обмін на заміну сучасними матеріалами американського походження.

Про це повідомило іспанське видання Infodefensa.

Зокрема президент Колумбії Густаво Петро та президент Аргентини Альберто Фернандес виключили можливість такої співпраці з США. Під час спільної пресконференції разом з німецьким канцлером Олафом Шольцом Фернандес заявив, що Аргентина та Латинська Америка не думають надсилати зброю в Україну чи будь-яке інше місце конфлікту.

«Я пояснив, що в нашій Конституції мир як порядок на міжнародній арені, та навіть якби це залишили на металобрухт в Колумбії, ми не здамо російську зброю, щоб Україна продовжувала війну», - заявив Густаво Петро, президент Колумбії.

Бразильський президент Лула да Сілва відмовився від передачі Німеччині боєприпасів для танків Leopard, а президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор різко розкритикував відправлення військової техніки в Україну.