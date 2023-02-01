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Підласа пропонує виділити 1,3 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу

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У Верховній Раді України зареєстровано проект змін до Державного бюджету на 2023 рік (№8399), повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа на своїй сторінці у Facebook.

Законопроект передбачає виділення 1,28 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу зі сфери переробки. "Минулого року Мінекономіки видало 957 млн грн грантів по цій програмі, що дозволило створити 3380 нових робочих місць, тому програму однозначно потрібно буде продовжувати", - написала Підласа.

Крім того, законопроектом пропонується виділити кошти на функціонування новоствореного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, використати 1,35 млрд грн кредитних коштів від Уряду Австрії на реконструкцію та/або модернізацію з лікарень (Охматдиту, університетської клініки у Києві та реабілітаційного центру у Львові), а кошти кредиту Уряду Польщі – на облаштування пунктів пропуску (близько 1 млрд грн).

"Проект може стати першими змінами до бюджету в цьому році", - зазначила народна депутатка.

Источник: Интерфакс-Украина
Підласа
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