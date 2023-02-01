Підласа пропонує виділити 1,3 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу

У Верховній Раді України зареєстровано проект змін до Державного бюджету на 2023 рік (№8399), повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа на своїй сторінці у Facebook.
Законопроект передбачає виділення 1,28 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу зі сфери переробки. "Минулого року Мінекономіки видало 957 млн грн грантів по цій програмі, що дозволило створити 3380 нових робочих місць, тому програму однозначно потрібно буде продовжувати", - написала Підласа.
Крім того, законопроектом пропонується виділити кошти на функціонування новоствореного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, використати 1,35 млрд грн кредитних коштів від Уряду Австрії на реконструкцію та/або модернізацію з лікарень (Охматдиту, університетської клініки у Києві та реабілітаційного центру у Львові), а кошти кредиту Уряду Польщі – на облаштування пунктів пропуску (близько 1 млрд грн).
"Проект може стати першими змінами до бюджету в цьому році", - зазначила народна депутатка.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023