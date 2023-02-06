Прем'єр-міністр Польщі: путін знову може спробувати захопити Київ

На думку прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, російський диктатор володимир путін "ніколи не здається", а тому можна очікувати нової спроби захопити українську столицю.
"Я думаю, що, на жаль, він не тільки сповнений ненависті до України, але й хоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і він знову нападе на Київ, так, у мене є це побоювання", - сказав Моравецький в інтерв'ю німецькому виданню Bild.
Голова польського уряду акцентував, що росія мобілізувала від 200 до 500 тисяч осіб, а також має багато боєприпасів, багато зброї та грошові ресурси. Наявних ресурсів може бути достатньо для спроби атакувати України з 2-3 напрямків, вважає Моравецький.
"Я думаю, що план путіна і його людей, таких як валерій герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І готуючи всі ці плани, він, напевно, думає, що має атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати нападу з білорусі, північної частини України, тож Київ буде оточений із заходу", – додає він.
На думку Моравецького, великий наступ може розпочатися в березні або квітні, коли висохне весь бруд і болота.
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