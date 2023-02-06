Деякі комунальні послуги для українців можуть подорожчати уже навесні цього року

Деякі комунальні послуги для українців можуть подорожчати вже навесні 2023 року. Йдеться про тарифи на воду й електроенергію.
Про це розповів голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
За його словами, подорожчання відбудеться через перегляд прайс-кепів (граничних цін). Прайс-кеп на електрику, наприклад, встановлено до 1 квітня, тому вже навесні вартість може змінитися.
«У нас є закон, який підписаний і працює, згідно з яким тарифи на тепло та гарячу воду, а також газ і розподіл газу залишаються незмінними під час війни та пів року після неї. Тобто тут у нас є чітке законодавче обмеження. Враховуючи, що була заява глави НКРЕКП, а вони мають прямий уплив на тарифи на електроенергію, тобто своїм рішенням можуть ухвалити рішення про зростання тарифів на електроенергію і воду. Тут можна очікувати як варіант — підняття тарифів на водопостачання, водовідведення та електроенергію, причому як для бізнесу, так і для побутового споживача. Але чи зростатимуть тарифи, поки немає жодних гарантій», — розповів Сергій Попенко.
Він також зазначив, що зараз прайс-кепи на електроенергію становлять 5 грн, але їх планують підвищити до 6 грн.
«Тому якщо пішла така розмова, то можемо очікувати й такий варіант як зростання тарифів на електроенергію. Але знову будь-яке рішення може бути скасовано», — додав Попенко.
Скільки коштує електроенергія зараз
Ціни на електроенергію були встановлені Кабміном України ще в жовтні 2021 року й досі не змінювалися. Відповідно, станом на 1 лютого для споживачів діють такі тарифи:
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