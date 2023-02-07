ГУР МО України: Найближчим часом росія отримає нову партію "шахедів"

росія найближчим часом отримає нову партію "шахедів", однак їх кількість наразі невідома.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР МО України.

У росії наразі є проблеми з арсеналом, у тому ж числі й з безпілотниками. Наразі ворог використав близько 660 "шахедів", а за контрактом передбачено 1 750 одиниць.

"Також потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки - будемо уточнювати кількість дронів", - пояснив представник ГУР Вадим Скібіцький.

За словами представника ГУР, як правило "шахеди" до росії завозили партіями по 250-300 одиниць.

Тактика росії під час атаки "шахедами"

Під час удару росіяни використовують різні висоти й напрямки, аби обманути українську ППО. Масований удар "шахедами" спрямований на те, аби прорвати систему протиповітряної оборони й влучити в об'єкт. У разі застосування малої кількості дронів - ефекту не буде.

"Тож вони намагаються саме великою кількістю забезпечити прорив нашої системи ППО - це підтверджують і наші Повітряні сили. За їхніми словами, коли були останні атаки, вперше комплекси NASAMS перезаряджалися фактично під час нальоту. Якщо дуже велика кількість безпілотників на якомусь окремому напрямку, то вони просто можуть прорвати систему ППО в тому районі", - додав Скібіцький.

Наразі ворог запускає дрони з російського узбережжя Азовського моря. До цього ж вони здійснювали пуски з Криму. Також вони можуть обрати й інший напрямок, на шляху якого в нас є менше систем протиповітряної оборони.