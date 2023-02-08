У ПФУ розповіли, хто має право кому можуть призначити субсидію

Субсидія - це адресна допомога, що надається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг. Призначається вона, якщо доходи мешканців домогосподарства, що проживають в житловому приміщенні, не дають змоги самотужки платити за ЖКП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Обов’язковий відсоток платежу для кожної сім’ї залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Обчислюють його в розрахунку на одну людину. Визначається такий платіж індивідуально за єдиною формулою: середньомісячний дохід домогосподарства в розрахунку на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, потім отриманий результат ділиться на 2 і множиться на 15%. Це базова норма плати за послуги.

"Такий підхід забезпечує принцип соціальної справедливості - що менші доходи домогосподарства, то меншим є відсоток обов’язкового платежу за житлово-комунальні послуги і, відповідно, більший розмір субсидії", - йдеться в повідомленні.

Формула, за якою визначається обов’язковий платіж, визначена постановою Кабінету міністрів від 27.07.1998 № 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії".

Соціальна норма житла та соціальні нормативи, у межах яких держава надає субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, установлені постановою Кабінету міністрів України від 06.08.2014 № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".