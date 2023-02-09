Веніславський: Є ризик широкомасштабного наступу рф на Східному та Південному напрямках

Наразі немає загрози повторення широкомасштабного наступу російської федерації, однак такі ризики існують на Східному та Південному напрямках.

Про це представник Президента у Верховній Раді, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський (фракція партії "Слуга народу") заявив на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, посилаючись на дані розвідки.

Він зазначив, що в середу на закритому засіданні оборонного комітету заслухали представників розвідувальних структур.

"На даний момент ознак формування наступальних ударних угруповань ні на території республіки білорусь, ні на всіх інших територіях, окрім Східного і Південного напрямків, не виявлено… На сьогодні загрози, окрім Східного і Південного напрямків, повторення якихось широкомасштабних дій не існує", – сказав Веніславський.

Він запевнив, що українське військово-політичне керівництво поінформоване щодо стану готовності ворожих військ до наступальних дій, а також щодо кількості особового складу та наявності озброєння на різних напрямках.