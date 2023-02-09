В рф вигадали нове пояснення сриву обміну полоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відповів на заяви російської колеги тетяни москалькової про нібито звернення до неї українських матерів і дружин з проханням «не повертати додому» полонених захисників України.

Як передає Укрінформ, про це омбудсмен написав у Телеграмі.

«Сьогодні уповноважена з прав людини рф тетяна москалькова заявила, що до неї звертаються матері й дружини українських військовополонених, які потрапили у полон з проханням не повертати їх додому. Так от, маю що відповісти пані москальковій. В Україні уже було кілька випадків, коли мобілізовані солдати армії рф, захоплені в полон українською армією, відмовлялися від обміну та виявляли бажання залишитися на підконтрольній Україні території. Є й такі, що потрапляли в полон до ЗСУ не один раз», – зазначив він.

Як приклад омбудсмен назвав випадок російських військових Олександра Фоменка з Таганрога та Руслана Вяльшина, які двічі потрапляли в український полон.

Уповноважений ВР наголосив, що «Україна завжди дотримується Женевських конвенцій, чого не можна сказати про росію, яка регулярно порушує норми міжнародного права».

Також Лубінець підкреслив, що, за даними Генерального штабу Збройних сил України, бойові втрати російської армії на сьогодні становлять орієнтовно 134 100 осіб, ще сотні тисяч – поранені, деякі знаходяться в полоні, а дехто потрапляв у полон двічі.