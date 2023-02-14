За прогнозом Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), у 2023 році українські аграрії зможуть експортувати не більше 20 млн т зернових.

Про це розповів генеральний директор УКАБ Роман Сластьон під час дискусійної панелі в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Експортний потенціал у нас умовно впаде в три рази. Якщо у 2021 році ми розраховували, що ми можемо експортувати понад 60 млн т зерна, то з цього врожаю (у 2023 році - авт.) буде в районі 20 млн т, не більше", - заявив він.

Сластьон зазначив, що причиною скорочення експорту в першу чергу стане зменшення цьогорічного врожаю. За прогнозами асоціації, урожай зернових у 2023 році в Україні буде становити 34 млн т. Загалом у 2023 році в Україні буде зібрано 53 млн т зернових та олійних.

За словами експерта, цього року в Україні буде посіяно менше зернових, у зв'язку із низькою рентабельністю та відсутністю коштів у аграріїв, зокрема на закупівлю добрив. В УКАБ прогнозують, що у 2023 році використання добрив буде зменшене на 60% у порівнянні з довоєнними показниками.

Сластьон наголосив, що скорочення врожаю не вплине на внутрішньо продовольчу безпеку і Україна цього року буде забезпечена зерновими та олійними.