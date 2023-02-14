Керівництво Ради пропонує парламенту заборонити повідомляти про результати і перебіг пленарного засідання

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко, його заступниця Олена Кондратюк та ще 137 народних обранців пропонують парламенту заборонити повідомляти про результати і перебіг пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття.

Про це йдеться у законопроєкті № 9005, передають Українські Новини.

Під час дії воєнного стану депутату забороняється поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати проведення (продовження) пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття цього пленарного засідання або оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.

У разі виявлення факту порушення депутатом вищевказаної норми за висновком регламентного комітету Рада без обговорення може ухвалити рішення про позбавлення цього депутата права брати участь у пленарних засіданнях або триваючому пленарному засіданні на строк до п’яти днів таких засідань.

За ці дні такому народному депутату не виплачується заробітна плата та не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень.

За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією народного депутата, підтриманою не менш ніж однією третиною голосів від конституційного складу Ради, депутат-порушник зобов’язаний покинути пленарне засідання.

У пояснювальній записці вказано, що ухвалення документа сприятиме "закріпленню належної процедури поширення інформації про діяльність Ради" і безпеці народних обранців.

Серед авторів законопроєкту: голови – регламентного комітету Сергій Кальченко, комітету з інформаційної політики Микита Потураєв, очільник їх фракції ("Слуга народу) Давид Арахамія, голова комітету свободи слова Нестор Шуфрич ("Платформа за життя та мир", голова групи "За майбутнє" Тарас Батенко, заступниця голови фракції "Голос" Юлія Клименко, депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко.