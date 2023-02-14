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російський суд заборонив публікувати дані по вироках військовим рф

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російський верховний суд заборонив публікувати дані по кількості вироків військовим. Більшість з них за дерезтирство та невиконання наказу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними ЗМІ, з 2014 року у росії верховний суд двічі на рік публікував зведену статистику про роботу судів. Окремим пунктом у статиці містились дані про кількість осіб, засуджених чи виправданих за кожною частиною кожної статті кримінального кодексу.

Однак у 2023 році докладних даних про злочини проти військової служби не виявилося.

Як розповіли у представництві верховного суду росії, видалення вказаних матеріалів проведено відповідно до наказу міністерства оборони рф про службову таємницю та наказом федеральної служби безпеки про відомості. Там заявили, що отриману інформацію можуть використати іноземні джерела проти росії.

Відзначимо, що до закриття інформації про кількість вироків військовим, найпопулярнішою статтею серед злочинів проти військової служби була 337-а - самовільне залишення частини. У 2022 році кількість вироків за нею значно зросла порівняно з попередніми.

суд, росія
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