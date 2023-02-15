кремль задіяв 43 табори для примусового переселення й депортацію тисяч дітей з України

кремль здійснив примусові переселення й депортацію тисяч дітей з окупованих українських територій вглиб росії, задіявши при цьому 43 різних об’єкти.

Про це заявив у вівторок речник Держдепартаменту США Нед Прайс, пославшись на офіційний звіт Conflict Observatory, передає кореспондент Укрінформу.

«У звіті детально описані систематичні зусилля уряду рф щодо переселення на постійній основі тисяч українських дітей до територій, підконтрольних російському уряду через мережу 43 таборів та інших об’єктів», - зауважив представник Держдепу.

Він зазначив, що в багатьох випадках рф нібито «тимчасово» евакуювала дітей з території України під виглядом безкоштовних літніх таборів, а потім відмовлялася повертати дітей та обривала всі контакти з їхніми родинами.

«Очевидно, що такі дії матимуть серйозні довгострокові наслідки для розвитку цих дітей»,- зауважив Прайс.

У Держдепі підкреслили, що незаконне переміщення й депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушенням Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення. Це також є воєнним злочином.

У цьому зв’язку США виступили із закликом до росії негайно припинити примусові переміщення та повернути дітей їхнім родинам і законним опікунам.