Зерновий коридор: Деструктивна політика росії призвела до того, що у Босфорі утворилась черга із понад 140 суден

росія свідомо ускладнює роботу "зернового коридору", через що у Босфорі утворилась черга із понад 140 суден, і більшість очікують там понад місяць. Міжнародна спільнота має докласти зусиль для того, щоб розблокувати українське торгівельне судноплавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце прем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до міжнародної спільноти.

"Україна глибоко стурбована деструктивними діями рф, які призводять до затримки роботи зернового коридору Чорним морем та підривають зернову ініціативу загалом, перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки", - йдеться у заяві.

Зазначається, що представники росії у складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до/з українських портів. Така деструктивна політика призвела до того, що у Босфорі утворилась черга із понад 140 суден, і більшість очікують там понад місяць.

"Натомість москва користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства з російських чорноморських портів. При цьому, інспекції цих суден в Босфорі не відбуваються. Це, зокрема, робить можливим використання росією торговельних суден для отримання вантажів як комерційного, так і військового призначення задля продовження війни проти України", - підкреслюють політики.

Вони також закликали міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину, вимагати від рф негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору, а також розблокувати порти для вільного мореплавства.

"Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину як гаранторів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від рф негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору Чорним морем, зупинки спроб рф використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря", - резюмується у дипломатичному зверненні.

Як відомо, вантажооборот через морські порти України у 2022 році через блокаду зі сторони рф впав майже на 75%, водночас вантажооборот країни-агресора через чорноморські порти тільки збільшився і склав понад 250 млн тонн, що перевищило показники 2021 року.