Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

ВС: Повернення ПриватБанку колишнім власникам неможливе

134

Верховний Суд (ВС) задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та Кабінету Міністрів України і таким чином унеможливив повернення націоналізованого у 2016 році банку його колишнім власникам.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

«Сьогодні, 15 лютого 2023 р., Велика Палата Верховного Суду прийняла історичне рішення у справі за позовом Дубілета, яке робить неможливим повернення націоналізованого у 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам», - йдеться в повідомленні.

У банку зазначають, що заслухавши позиції сторін у справі за позовом колишнього голови правління ПриватБанку Дубілета, який роками намагався через суди повернути собі акції державного банку через оскарження договорів, укладених у процесі його націоналізації, Верховний Суд задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та Кабінету Міністрів України. Даним рішенням Велика Палата підтвердила безапеляційність застосування Закону України № 590-ІХ, який прямо забороняє повернення акцій виведених з ринку банків їх колишнім власникам.

Верховна Палата зокрема підтвердила позицію суду першої інстанції, який ще в 2021 році закрив провадження у справі за позовом Дубілета, застосувавши положення Закону 590, згідно з якими єдиним можливим способом захисту прав колишніх учасників банку в разі їх порушення є відшкодування завданої шкоди в грошовій формі.

У банку підкреслюють, що особлива важливість даної справи полягала у тому, що від її результату залежав подальший розгляд ще понад 40 подібних позовів, через які колишні власники ПриватБанку та їх сателіти намагались навіть під час війни оскаржити законність процесу націоналізації.

Як зазначив голова Національного банку України Андрій Пишний, колишні власники ПриватБанку за жодних обставин не зможуть повернути акції банку, які перейшли у власність держави.

ПриватБанк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 16 февраля 2023
Среда, 15 февраля 2023
Вторник, 14 февраля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.

Абсолютна більшість українців впевнена в перемозі України у війні проти росії

Абсолютна більшість українців повністю впевнена в перемозі України у війні проти росії, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023