ВС: Повернення ПриватБанку колишнім власникам неможливе

Верховний Суд (ВС) задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та Кабінету Міністрів України і таким чином унеможливив повернення націоналізованого у 2016 році банку його колишнім власникам.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.
«Сьогодні, 15 лютого 2023 р., Велика Палата Верховного Суду прийняла історичне рішення у справі за позовом Дубілета, яке робить неможливим повернення націоналізованого у 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам», - йдеться в повідомленні.
У банку зазначають, що заслухавши позиції сторін у справі за позовом колишнього голови правління ПриватБанку Дубілета, який роками намагався через суди повернути собі акції державного банку через оскарження договорів, укладених у процесі його націоналізації, Верховний Суд задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та Кабінету Міністрів України. Даним рішенням Велика Палата підтвердила безапеляційність застосування Закону України № 590-ІХ, який прямо забороняє повернення акцій виведених з ринку банків їх колишнім власникам.
Верховна Палата зокрема підтвердила позицію суду першої інстанції, який ще в 2021 році закрив провадження у справі за позовом Дубілета, застосувавши положення Закону 590, згідно з якими єдиним можливим способом захисту прав колишніх учасників банку в разі їх порушення є відшкодування завданої шкоди в грошовій формі.
У банку підкреслюють, що особлива важливість даної справи полягала у тому, що від її результату залежав подальший розгляд ще понад 40 подібних позовів, через які колишні власники ПриватБанку та їх сателіти намагались навіть під час війни оскаржити законність процесу націоналізації.
Як зазначив голова Національного банку України Андрій Пишний, колишні власники ПриватБанку за жодних обставин не зможуть повернути акції банку, які перейшли у власність держави.
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