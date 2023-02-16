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Воллес: Британія навчає українських солдатів воювати "західним способом"

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Британія навчає українських солдатів воювати більш "західним способом" і використовувати менше боєприпасів, ніж традиційний радянський спосіб ведення бойових дій.

Про це заявив у середу міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Україна використовує величезну кількість боєприпасів для свого захисту, частково тому ми навчаємо їх воювати по-західному", - сказав Воллес.

Воллес сказав, що Британія купувала і продавала боєприпаси "радянського зразка", а також допомагала українським військовим навчатись, щоб розблокувати "доступ до наших запасів боєприпасів".

"У той самий час ми тренуємося, щоб переконатися, що вони використовуються дуже продуктивно і точно", - сказав він.

"російський чи радянський спосіб ведення бойових дій - це дуже важкі боєприпаси, масовані артилерійські обстріли, і ми ніколи не організовували себе так, щоб воювати в НАТО", - зазначив міністр.

Воллес, Британія
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