Воллес: Британія навчає українських солдатів воювати "західним способом"

Британія навчає українських солдатів воювати більш "західним способом" і використовувати менше боєприпасів, ніж традиційний радянський спосіб ведення бойових дій.
Про це заявив у середу міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Україна використовує величезну кількість боєприпасів для свого захисту, частково тому ми навчаємо їх воювати по-західному", - сказав Воллес.
Воллес сказав, що Британія купувала і продавала боєприпаси "радянського зразка", а також допомагала українським військовим навчатись, щоб розблокувати "доступ до наших запасів боєприпасів".
"У той самий час ми тренуємося, щоб переконатися, що вони використовуються дуже продуктивно і точно", - сказав він.
"російський чи радянський спосіб ведення бойових дій - це дуже важкі боєприпаси, масовані артилерійські обстріли, і ми ніколи не організовували себе так, щоб воювати в НАТО", - зазначив міністр.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023