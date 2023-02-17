Залужний: На війні під час виконання своєї професійної роботи загинуло 8 журналістів

За час повномасштабної війни рф в Україні під час виконання своєї професійної роботи загинуло 8 журналістів, ще 24 загинули як учасники бойових дій в лавах ЗСУ та внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомив Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний, передають Українськi Новини.
"Тільки за час широкомасштабної збройної агресії росії 8 журналістів загинули безпосередньо під час здійснення професійної діяльності, а 24 загинули як учасники бойових дій у лавах Сил оборони України та внаслідок ворожих обстрілів", - повідомив Залужний.
Він подякував воєнкорам та пресофіцерам за службу і правду, яку вони показують світу.
"Завдяки вам Україна і весь вільний світ знає імена та обличчя своїх захисників і захисниць. Ви фіксуєте історію нашої боротьби і прийдешньої Перемоги. Ви робите Збройні Сили України справжнім брендом, рівень довіри до якого безпрецедентно високий. Зичу якнайшвидшої Перемоги! Сил і стійкості, натхнення і непохитної віри", - додав Головнокомандувач.
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