Google: У 2022 році росія збільшила атаки на Україну на 250%

москва має намір використати весь спектр інформаційних операцій проти України та Європи, а також усередині своєї країни. Для цього будуть використовуватися ресурси від підтримуваних державою ЗМІ до анонімних платформ і акаунтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Google.
У звіті, опублікованому напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, група аналізу загроз Google (TAG) повідомила, що ці операції мають три цілі:
За даними звіту, зловмисники, які підтримує російський уряд, доклали агресивних зусиль, щоб отримати вирішальну перевагу у воєнний час у кіберпросторі.
При цьому хакери, що спонсоруються російською державою, атакували Україну ще за рік до вторгнення. У 2022 році росія збільшила атаки на Україну 250% порівняно з 2020 роком. За той же період атаки на користувачів у країнах НАТО збільшився більш ніж на 300%.
У Google спостерігали сплески активності, пов'язані з ключовими подіями у війні, такими як нарощування військ, вторгнення та мобілізація військ у росії.
У 2022 році хакери, які підтримує російський уряд, атакували користувачів в Україні більше, ніж у будь-якій іншій країні. Хоча вони значною мірою зосереджені на українських урядових та військових організаціях, кампанії, які припинили Google, також демонструють сильну спрямованість на критично важливу інфраструктуру, комунальні послуги, засоби масової інформації та інформаційний простір.
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