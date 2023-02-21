США розпочали розслідування щодо Raiffeisen Bank International

Міністерство фінансів США розпочало розслідування щодо Raiffeisen Bank International (RBI), перевіряючи зв'язки банку з росією та вплив австрійського кредитора на російську економіку.

Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.

Банк у коментарі Reuters повідомив, що отримав запит від Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у січні 2023 року щодо "роз’яснення платіжного бізнесу та пов’язаних процесів, які підтримує RBI, у світлі останніх подій, пов’язаних з росією та Україною".

За словами співрозмовника агентства, OFAC звернувся до Raiffeisen з проханням надати деталі своєї діяльності в росії, на тимчасово окупованих територіях Донбасу, в Україні та Сирії, включно з транзакціями та діяльністю певних клієнтів. Він також зазначив, що Мінфін США вимагав відповіді до лютого, додавши, що юристи Raiffeisen домовилися про продовження терміну, зобов'язавшись відповісти на запитання трьома частинами інформації, які будуть надіслані на початку квітня, у травні та червні цього року.

Крім цього, у відповідь на запит Reuters представники банку повідомили, що Raiffeisen "повністю співпрацює з OFAC і розуміє, що запит не був викликаний конкретною транзакцією чи бізнесом". Вони також заявили, що мають процеси для забезпечення дотримання санкцій.

Речник зауважив, що він "впевнений, що інформація, надана OFAC, задовольнить запит", додавши, що поставлені запитання були "загального характеру".

Зазначається, що раніше Raiffeisen не піддавався санкціям, проте він "глибоко вкорінений" у російську фінансову систему і є одним із двох іноземних банків у списку 13 "системно важливих кредитних установ" Центрального банку росії, що підкреслює його важливість для економіки країни-агресора, яка бореться з широкими санкціями Заходу.

Як другий за величиною кредитор Австрії, банк також підтримує більшу частину економіки країни, має великі операції в Східній Європі. За словами австрійського чиновника, у Відні "уважно стежать" за ситуацією в Raiffeisen і його бізнесом в росії через важливість банку.

Нагадаємо, банк Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують працювати в росії з початку повномасштабного вторгнення країни в Україну. Через це установа зіткнулася з критикою, в тому числі з боку інвесторів, через рішення продовжувати вести справи з москвою. Раніше банк захищав свою позицію, заявляючи, що його вплив на росію "обмежений".

У 2022 році Raiffeisen отримав чистий прибуток у розмірі приблизно 3,8 мільярда євро, значною мірою завдяки 2 мільярдам євро плюс прибутку від російського бізнесу. Тим часом російські вкладники поклали в банк понад 20 мільярдів євро.