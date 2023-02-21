Мережко: рф вже програла війну

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вважає, що візит президента США Джозефа Байдена до України – сигнал, спрямований президенту росії володимиру путіну, що рф вже програла війну.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Це потужний сигнал підтримки України та потужний сигнал, спрямований путіну, що росія вже програла", – розповів парламентар.

На його думку, даний візит також знак того, що США вірять у швидку перемогу України на полі бою.