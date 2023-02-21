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Санду: Українці захищають не лише свою країну, але й всю Європу

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Українці захищають від російських окупантів не лише свою країну, але й Молдову та всю Європу, а тому європейські держави мають допомогти Україні перемогти у цій війні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила президентка Молдови Майя Санду під час офіційного відкриття 10-ї сесії Парламентської асамблеї Євронест у понеділок у Кишиневі.

"Ми зобов’язані зробити все, що від нас залежить, щоб відновити мир на нашому континенті. Жорстока війна, яку веде російська федерація проти України, схожа на геополітичний землетрус на нашому континенті, якого не було з часів Другої світової війни. росія зухвало порушує усі основи міжнародного правового порядку. Ми ж, наш народ, вірить у ці загальнолюдські цінності, і тому ми всі разом маємо захищати ці цінності", - сказала Санду.

Вона додала, що Євросоюз передусім є "проєктом для миру у Європі".

"І тому сьогодні європейські держави мають об’єднатися та допомогти Україні перемогти у цій війні та відновити мир і стабільність на нашому континенті", - сказала президентка Молдови.

Вона також наголосила, що потрібно переглянути архітектуру безпеки у Європі.

"Українці борються з окупантами в ім’я своєї свободи, вони захищають свою територію, але при цьому вони захищають і Молдову, вони захищають усю Європу... Європейська спільнота має зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти сьогодні", - наголосила Санду.

Молдова, Санду
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