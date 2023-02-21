Україна отримає БМП Marder від німецького концерну Rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall підтвердив, що БМП Marder, які він підготував для України, будуть доставлені в березні, тоді як з боєприпасами для САУ Gepard доведеться почекати до літа.
Про це сказав голова концерну Армін Паппергер під час відвідин спільно з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом підприємства Rheinmetall в Унтерлюсі, передає Укрінформ.
«Домовлено здати їх наприкінці березня. Тут вони стоять, уже закінчені», наголосив Паппергер.
Ідеться про 20 машин, які зобов’язалася передати промисловість, ще 20 надійдуть від Бундесверу.
При цьому, за словами Паппергера, лінію боєприпасів для САУ Gepard планується створити у квітні-травні. Він сказав, що компанія подвоїла потужності, «а в деяких секторах навіть потроїла».
Своєю чергою Пісторіус зазначив, що промисловість відповідає на заклик міноборони, яке веде переговори з компаніями ВПК щодо збільшення випуску зброї.
Минулого тижня Rheinmetall оголосила, що міністерство оборони Німеччини від імені України доручило їй поставити 300 тис. боєприпасів калібру 35 мм для САУ Gepard, які зараз перебувають на озброєнні українських військових. За інформацією компанії, вартість замовлення становить «тризначне число мільйонів євро».
Rheinmetall виробить боєприпаси двох видів (по 150 тисяч): бронебійних Sabot – Tracer (APDS-T) та High Explosive Incendiary – Tracer (HEI-T). «Це дозволить ефективно вразити безліч цілей», - йдеться у повідомленні компанії.
Перші APDS-T будуть доставлені влітку 2023 року. Перехід у виробництво з APDS-T на HEI-T заплановано на середину 2024 року.
На заводі в Унтерлюсі Rheinmetall наразі створює додаткові потужності з виробництва боєприпасів середнього калібру. Вони мають запрацювати влітку.
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