Скібіцький: Очікуваний наступ росії триває на п'яти напрямках

Очікуваний наступ росії розпочався з лютого. Активні бойові дії тривають на п'яти напрямках. Про це представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю Yhe Associated Press у середу, 22 лютого.
Скібіцький пояснив, що російський диктатор Володимир Путін хоче зберегти своє життя та врятувати тоталітарний режим, що проявилося на всіх напрямках, у тому числі й у веденні війни. За його словами, рф розпочала очікуваний наступ.
"Після того, як вони вийшли з Херсона, коли вони були змушені залишити Херсон і взагалі правий берег Дніпра, вони перегрупувалися. Остаточно пройшло два місяці. І справді, з початку лютого почалися наступальні дії. Так, вони не мають стратегічного характеру, але є принаймні чотири-п’ять напрямків, де почалися активні бойові дії – це Луганська, Донецька, Запорізька області", – сказав Скібіцький.
Основними цілями Росії є Куп’янськ Харківської області, Лиман, Бахмут, Мар’їнка, Авдіївка та Вугледар Донецької області, зазначив представник ГУР. Скібіцький підкреслив, що успіхи росії незначні та свідчать про виснаженість її сил, але багато залежатиме від найближчих місяців.
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