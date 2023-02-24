Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Кузін: В Україні спостерігається зростання захворювання на коронавірус

138

В Україні фіксують збільшення випадків захворювань на коронавірус.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, за останній звітній тиждень було зареєстровано 7,3 тисяч нових випадків захворювання, в середньому, кожного тижня ця кількість збільшується на 40-45%, передає УНН.

“Протягом останніх декількох тижнів ми спостерігаємо поступове зростання цифр і показників захворюваності на коронавірус. В середньому – це плюс 40-45% кожного тижня. За останній звітній тиждень було зареєстровано 7,3 тисяч нових випадків, і трішки зростає госпіталізація. Але хочу нагадати, в цілому, ситуація є стандартною і майже такою, яка була раніше”, – зазначив Кузін.

Щодо вікової категорії, головний санітарний лікар наголосив, що найчастіше хворіють люди віком понад 60 років. В межах цієї категорії реєструється найбільше летальних випадків.

“Стосовно штамів Kraken та Omicron – ми реєструємо, що він почав поступово ширитися Україною. І дійсно, на території чотирьох областей такі випадки були зареєстровані. Але ми не очікуємо, що він буде суттєво впливати на поширення коронавірусної хвороби, або суттєво впливати на показники захворюваності на COVID-19”, – додав Кузін.

Станом на поточний період, в середньому на тиждень через коронавірус госпіталізується близько трьох тисяч пацієнтів. Зростання є поступовим і помірним. В середньому, зростають показники захворюваності на 11-12% впродовж тижня.

Окрім цього, Кузін додав, що вакцинація проти коронавірусної хвороби в Україні не зупинялася, попри бойові дії, попри безпекові обставини, і продовжується в усіх областях. Наразі в Україні достатня кількість вакцин – доступні близько 8 млн доз.

“Близько 16 млн українців вже отримали одну дозу вакцини проти коронавірусної хвороби з початку вакцинальної кампанії. І вакцинальна кампанія продовжується. Наразі використовуються чотири типи вакцини, основні вакцини: Pfizer, Johnson & Johnson, CoronaVac і вакцина Pfizer, яка призначена для вакцинації дітей від 5 до 11-ти років”, – додав головний лікар.

Кузін, коронавірус
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 24 февраля 2023
Четверг, 23 февраля 2023
Среда, 22 февраля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023