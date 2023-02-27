ПФУ: Субсидія не призначається, якщо домогосподарство має прострочену заборгованість

Житлова субсидія не призначається, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. Сума заборгованості встановлена на рівні 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Водночас, зазначили в ПФУ, субсидія може призначатися у раз заборгованості за газ та розподіл газу, що нарахована постачальником з посиланням на рішення суду щодо норм у разі відсутності лічильників.
Також громадяни не позбавлені права на призначення житлової субсидії за умови:
документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію
або оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку (за наявності ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку сезону.
"Питання виникнення та погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг необхідно вирішувати з підприємствами – надавачами послуг, до повноважень яких належить облік такої заборгованості", - зазначають у ПФУ.
Крім того, у разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв’язку із заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де має бути зазначено перелік тих послуг, за якими відсутня заборгованість з оплати, додали у фонді.
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