Галущенко: Утримати енергосистему допомогла підтримка міжнародних партнерів

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що утримати енергосистему після терористичних атак російських загарбників допомогла, зокрема, підтримка міжнародних партнерів.

"Я вдячний нашим партнерам за підтримку, яку надає Україна. Це допомога не лише грошима, а й усіма видами обладнання. Це дозволяє нам витримувати російські терористичні атаки проти нашої енергетичної інфраструктури", – зазначив Галущенко у розмові з журналістами перед початком неформальної зустрічі міністрів енергетики та транспорту ЄС у Стокгольмі у понеділок.

За його словами, надана міжнародними партнерами підтримка енергетичного сектора України дозволила утримати та стабілізувати роботу енергосистеми, яка вже третій тиждень працює у бездефіцитному режимі.

Як зазначається у повідомленні Міненерго в його телеграм-каналі, міністр під час зустрічі у Стокгольмі має намір обговорити з європейськими колегами подальшу координацію дій на міжнародній арені для посилення тиску на Росію та зменшення її впливу на енергетичних ринках, а також співпрацю щодо відновлення української енергосистеми.

Повідомляється, що в рамках візиту Галущенко провів двосторонню зустріч із питань енергобезпеки, посилення енергонезалежності, а також допомоги Україні в умовах протистояння російській агресії з віцепрем'єр-міністром Швеції Еббою Бушем, а також міністрами енергетики Болгарії Росеном Христовим та Бельгії Тінне Стратен.

Як повідомлялося, до Фонду підтримки енергетики України, створеного Секретаріатом Енергетичного співтовариства у квітні 2022 року, станом на 1 лютого 2023 року надійшло EUR 144,366 млн.

За інформацією міністерства енергетики України, із цих коштів розподілено EUR 108 млн, спрямованих на закупівлю енергетичного обладнання, палива, послуг для задоволення критичних потреб українських енергетичних компаній.

Донорами фонду виступили зокрема Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Данія, Європейська Комісія, німецький банк KfW, регіональна асоціація органів регулювання енергетики ERRA.