У Раді обговорюють доцільність запровадження відеофіксації на уроках в школі

У Верховній Раді обговорюють можливість та доцільність запровадження відеофіксації навчання в школах.

Зокрема, на відео будуть записувати уроки. Про це повідомила заступниця очільника Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич у Facebook.

Зокрема це питання нардепи обговорили на засіданні підкомітету у справах сім'ї та дітей профільного комітету.

При цьому Констанкевич наголосила, що мова йде про відеофіксацію, яка буде записувати протиправні дії у школах. За необхідності таке відео будуть додавати до доказів чи звернень у суді.

У ЗМІ чи соцмережах його в жодному разі публікувати не будуть.

Зокрема, як розповіла заступниця, подібну систему вже мають школи Великої Британії, Ізраїлю, Китаю, Норвегії, США. Тому в Україні планують вивчати досвід цих країн.