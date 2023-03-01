ДПСУ: Кордони з білорусю та Молдовою нині потребують посиленої уваги

Україна зміцнює кордон із Молдовою, зокрема наші прикордонники посилили контроль поблизу Придністров’я. Про це в етері телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, кордони з білорусю та Молдовою нині потребують посиленої уваги.
"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок. Відбувається не тільки посилення контролю, а й будування інженерно-фортифікаційних робіт, щоб Сили оборони мали можливість здійснювати всі необхідні заходи, перебуваючи на цьому напрямку. Ми розуміємо підступність ворога, ми розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього, і на всіх напрямках, в тому числі і на сегменті Придністровському", – повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.
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