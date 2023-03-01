МО США не виявило випадки нецільового використання американської допомоги Україні

Генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч заявив, що його відомство поки що не виявило випадки нецільового використання американської допомоги Україні, повідомляє Associated Press.
Зазначається, що Сторч зробив таку заяву на слуханнях у Палаті представників США, говорячи про військову та іншу допомогу Києву. "При цьому він попередив, що розслідування стосовно цього питання все ще перебувають на ранніх етапах", - пише агентство.
Сторч заявив, що його відомство отримало низку свідчень, які потребують перевірки. "Він кілька разів повторив, що не хоче говорити про ще не завершені розслідування", - повідомляє Associated Press.
У повідомленні наголошується, що в Конгресі останнім часом наголошують на тому, що США повинні бути впевнені, що допомога, що направляється Україні, використовується за призначенням. "Деякі конгресмени почали ставити питання про те, чому США витрачають так багато грошей на допомогу Україні", - пише агентство.
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