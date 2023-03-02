Опендатабот: У минулому році кількість договорів купівлі-продажу житла скоротилася втричі

У 2022 році кількість договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків, посвідчених нотаріусами, скоротилася втричі.

Про це свідчать оприлюднені дані Опендатаботу, передає Укрінформ.

«Загалом за весь 2022 рік нотаріуси засвідчили 100 710 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків. Це у три рази менше за показник останніх років», - йдеться в повідомленні.

Згідно із оприлюдненими даними, у 2021 році уклали 325 174 договорів щодо купівлі-продажу житлових будинків та квартир.

Ще суттєвіше, учетверо, зменшилася кількість посвідчених нотаріусами іпотечних угод – з 22 294 у 2021 році до 5 410 угод торік.

Щодо угод із купівлі-продажу землі, то у 2022 році уклали 133 447, тоді як у 2021 році їх було 306 203.