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МінАПП: До середини травня розчистять щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель

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Міністерство аграрної політики та продовольства України (МінАПП) планує, що до середини травня розчистять щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу відомства.

“Ми звернулися до міжнародних партнерів по допомогу щодо надання нам спеціального обладнання — самохідних машин для розмінування. Є ціль — максимально встигнути розмінувати ці території не пізніше середини травня. Поки що в межах посівної. Усе залежатиме від темпу надходження відповідного обладнання”, — розповів урядовець.

Висоцький зазначив, що за попередніми розрахунками, 30-40% площ цих територій можна буде очистити і засіяти. За іншими прогнозами, йдеться про 50-60%. Однак більш чітка ситуація з точки зору весняної посівної кампанії буде зрозуміла наприкінці березня.

Крім Херсонщини і Харківщини, ще є досить інтенсивне мінування на Миколаївщині, перш за все, в межах Снігурівської громади. Також є часткова проблематика на Запоріжжі, Донецькому, Луганському напрямках.

“Наразі з точки зору тих площ, які можуть бути доступні для посівної, це лише Миколаївська, Херсонська та Харківська області. Є ризик, що близько півмільйона гектарів може бути незасіяне через якраз проблематику мінування агресором”, — зауважив заступник міністра.

Висоцький додав, що водночвас в Україні не передбачається дефіцит насіння.

“З урахуванням специфіки географії вирощування насіння, наразі дефіциту посівного матеріалу не передбачається. Розвиток насінництва у нас сконцентрований на півдні Житомирщини, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині. Всі ці регіони були під контролем України, відповідно там змогли всі посіяти селекційні матеріали і зібрати врожай”, — пояснив Висоцький.

Висоцький, МінАПП
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