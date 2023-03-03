Естонія: НАТО не повинно виключати Україну з альянсу в обмін на мир із росією

НАТО не повинно виключати Україну з альянсу в обмін на мир із росією. Тоді Україна опиниться у сірій зоні і єдиним засобом стримування подальшої агресії буде ядерна зброя.

Про це сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсал, повідомляє Newsweek.

Він наголосив, що в Альянсі не повинні ігнорувати амбіції України щодо вступу до альянсу. Вони залишаються "слоном у кімнаті".

Прихильності НАТО до політики "відчинених дверей" не достатньо, щоб у майбутньому стримати рф.

"Якщо ми скажемо, що на практиці ми не розглядатимемо Україну як члена НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося або передбачаємо, що росія нападе знову, і тоді країни НАТО будуть залучені до світової війни або принаймні, у війну за європейський континент", – вказав Рейнсал.

Він не виключив, що війна може повторитись.

"Це вже визнання того, що великомасштабна війна повториться. І це те, що я вважаю дуже небезпечним на наш погляд, що ми вже визнаємо, що ми не приборкали небезпеку або ми не знаємо результату поточної війни", – підсумував міністр.