Естонія: НАТО не повинно виключати Україну з альянсу в обмін на мир із росією

НАТО не повинно виключати Україну з альянсу в обмін на мир із росією. Тоді Україна опиниться у сірій зоні і єдиним засобом стримування подальшої агресії буде ядерна зброя.
Про це сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсал, повідомляє Newsweek.
Він наголосив, що в Альянсі не повинні ігнорувати амбіції України щодо вступу до альянсу. Вони залишаються "слоном у кімнаті".
Прихильності НАТО до політики "відчинених дверей" не достатньо, щоб у майбутньому стримати рф.
"Якщо ми скажемо, що на практиці ми не розглядатимемо Україну як члена НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося або передбачаємо, що росія нападе знову, і тоді країни НАТО будуть залучені до світової війни або принаймні, у війну за європейський континент", – вказав Рейнсал.
Він не виключив, що війна може повторитись.
"Це вже визнання того, що великомасштабна війна повториться. І це те, що я вважаю дуже небезпечним на наш погляд, що ми вже визнаємо, що ми не приборкали небезпеку або ми не знаємо результату поточної війни", – підсумував міністр.
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