Мінфін розробить нову ІТ-систему бюджетного планування та моніторингу виконання бюджету

Міністерство фінансів України розробить нову ІТ-систему бюджетного планування та моніторингу виконання бюджету. Про це повідомила пресслужба відомства.
Зазначається, що контракт про створення такого програмного забезпечення (ПЗ) підписали очільник Мінфіну Сергій Марченко та заступниця директора литовської установи "Центральне агентство з управління проєктами" Раса Сураучієне.
Передбачається, що нова система включатиме аналітичні модулі, що надають особам, які ухвалюють рішення, оперативний доступ до даних за запитом. Спілкування між учасниками бюджетного процесу буде відбуватися у цифровому форматі та в реальному часі. Завдяки цьому буде зменшена кількість ручної обробки інформації та пов’язаних із цим помилок у розрахунках під час збору та опрацювання запитів від головних розпорядників бюджетних коштів.
За словами очільника Марченка, ПЗ дозволить зменшити час для опрацювання бюджетних запитів, а також прискорить підготовку бюджету на наступний рік.
Фінансуватиме створення системи "Програма з підтримки управління державними фінансами в Україні" (EU4PFM). Фахівці Мінфіну та литовської установи вже розробили відповідні технічні специфікації.
Послуги з розробки надаватиме держустанова "Відкриті публічні фінанси" (ВПФ) за підтримки EU4PFM. Також ВПФ виконуватиме функції адміністратора системи після проходження етапу розробки та впровадження.
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