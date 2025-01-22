Мінфін: У 2025 році Україна розраховує залучити понад 30 мільярдів євро бюджетної підтримки

У 2025 році Україна розраховує залучити понад 30 мільярдів євро бюджетної підтримки від Європейського Союзу.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, його цитує пресслужба відомства.
Від розповів, що сума складається з двох частин:
18,1 млрд євро - кошти, які будуть передані в рамках механізму використання доходів від заморожених активів росії;
12,5 млрд євро – фінансова допомога у рамках Ukraine Facility.
Залучені гроші будуть спрямовані на забезпечення потреб держбюджету як у 2025, так і у 2026 роках.
Марченко також уточнив, що ЄС є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. Так, майже за три роки було залучено 45 млрд євро.
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