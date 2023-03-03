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Вибух в Мачулищах – надскладна спецоперація, в якій видно слід СБУ, - експерт

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За підривом російського стратегічного літака в Білорусі, цілком ймовірно, стоїть СБУ, а участь білоруських партизан – насправді лише офіційна версія. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

«Підрив такого стратегічного літака – чергова надскладна спецоперація, проведена на території ворога. Тут можна згадати і Кримський міст, і атаку дронів на кораблі в бухті Севастополя. Ці «бавовни» відносяться до тих, про які СБУ розкаже тільки після перемоги, - зазначає Олексій Голобуцький.

Від додає, що оновлена Служба безпеки навчилася проводити операції світового рівня.

«В Службі, вочевидь, посилив роботу окремий фаховий підрозділ, який має справу з дронами. ФСБ, яка звикла воювати з фейковими терористами, програє нашим хлопцям, як в мотивації, так і в професіоналізмі», - резюмує Голобуцький.

На його думку самі «білоруські партизани» тісно співпрацюють з СБУ. «Або, що найімовірніше, не було ніяких партизанів, а за операцію стоїть саме Служба, яка з політичних міркувань не хоче про свою участь говорити прямо», - пише експерт

Раніше, стало відомо, що білоруські партизани передали СБУ унікальне відео з того самого дрону, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі «Мачулищі.

Раніше Голова СБУ Василь Малюк, коментуючи спецоперації Служби, зазначав, що «бавовна палала, палає і буде палати».

Голобуцький
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