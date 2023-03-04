Мінреінтеграції удосконалює механізм виплати державної допомоги евакуйованим українцям

Механізм виплати державної допомоги українцям, евакуйованим зі звільнених від російських загарбників територій, буде удосконалено.
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Мінреінтеграції ініціює внесення змін до постанови Кабінету Міністрів №1195, які спрямовані на вдосконалення механізму виплат особам, котрі евакуюються зі звільнених територій.
Гарантовані грошові одноразові виплати в розмірі 2 тис. гривень на дорослого і 3 тис. гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю зможуть отримувати ті, хто виїжджає й евакуаційними потягами, і спеціальними евакуаційними автобусами.
“Щоб уникнути незаконних спроб декого з евакуйованих отримати одноразову виплату кілька разів, Укрпошта розробляє програму верифікації осіб, які евакуюються”, - зауважили у Мінреінтеграції.
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