Розвідка Британії: росія виводить на поле бою 60-річні танки та БТРи

російські військові компенсують втрати важкої бронетехніки розгортанням основних бойових танків Т-62 60-річної давності, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці.
"Існує реальна можливість того, що навіть частини 1-ї гвардійської танкової армії, яка, ймовірно, є головним танковим з'єднанням росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб компенсувати попередні втрати", - йдеться у зведенні.
Також повідомляється, що останніми днями на території України було ідентифіковано розгорнуті окупантами бронетранспортери БТР-50, які вперше надійшли на озброєння 1954 року.
"З літа 2022 року близько 800 Т-62 було знято зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, ймовірно, підвищать їхню ефективність у нічний час. Однак обидва ці старовинні типи машин матимуть безліч вразливих місць на сучасному полі бою, включно з відсутністю сучасної вибухозахисної броні", - зазначили в розвідці.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023