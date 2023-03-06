Розвідка Британії: росія виводить на поле бою 60-річні танки та БТРи

російські військові компенсують втрати важкої бронетехніки розгортанням основних бойових танків Т-62 60-річної давності, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці.

"Існує реальна можливість того, що навіть частини 1-ї гвардійської танкової армії, яка, ймовірно, є головним танковим з'єднанням росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб компенсувати попередні втрати", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що останніми днями на території України було ідентифіковано розгорнуті окупантами бронетранспортери БТР-50, які вперше надійшли на озброєння 1954 року.

"З літа 2022 року близько 800 Т-62 було знято зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, ймовірно, підвищать їхню ефективність у нічний час. Однак обидва ці старовинні типи машин матимуть безліч вразливих місць на сучасному полі бою, включно з відсутністю сучасної вибухозахисної броні", - зазначили в розвідці.