Канада розпочинає навчання українських захисників тактичній медицині

Канада розпочне навчання українських захисників тактичній медицині та продовжить до осені тренування українських військових інженерів.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції у Кінгстоні оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
“Ми продовжуємо навчання інженерів у рамках операції UNIFIER щонайменше до осені, а також відправляємо військовослужбовців Збройних сил Канади для допомоги українським силам із тактичними медичними навичками”, - сказав Трюдо.
Він додав, що Канада також додатково виділить 3 млн доларів на розмінування в Україні, й разом із ЄС “працюватиме над доставкою енергетичного обладнання до України”.
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