Новіков: Серед керівників Офісу президента лише двоє подали декларації

За 2021 рік 28 парламентарів подали декларації. Серед керівників Офісу президента лише двоє – Андрій Сибіга і Ростислав Шурма. Президент України Володимир Зеленський та інші десять керівників Офісу президента ще не подали декларації.

Про це заявив керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю «Главкому».

Новіков наголосив, що вони повинні подати декларації до 1 квітня.

«Проте зараз це ж добровільна справа. Сьогодні навіть за 2022-й декларації вже подало 7% від всіх декларантів, а за 2021 – понад 50%. Тобто, для значної частини громадян стало звичкою – демонструвати свою доброчесність», – сказав Новіков.