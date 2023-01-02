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Для більшої частини світової економіки 2023 рік буде важким, - МВФ

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Для більшої частини світової економіки 2023 рік буде важким, - МВФ

Для більшої частини світової економіки 2023 рік буде важким, оскільки основні рушії глобального зростання – США, Європа й Китай – зазнають ослаблення активності, заявила в неділю директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

2023-й буде "жорсткішим, ніж рік, який ми залишаємо позаду", заявила вона в інтерв’ю CBS.

"Чому? Тому що три великі економіки – США, ЄС і Китай – одночасно уповільнюються", – сказала вона.

У жовтні МВФ знизив прогноз зростання світової економіки у 2023 році, що відображає наслідки російської війни проти України, а також інфляційний тиск і високі процентні ставки, установлені центральними банками, зокрема Федеральною резервною системою США (ФРС), з метою зниження цінового тиску.

"Уперше за 40 років зростання Китаю у 2022 році, імовірно, буде на рівні або нижче світового", - зазначила Георгієва.

Більш того, очікувані спалахи ковіду в найближчі місяці можуть ще більше вдарити по його економіці й уповільнить як регіональне, так і глобальне зростання, сказала вона.

У жовтневому прогнозі МВФ зростання ВВП Китаю за минулий рік становило 3,2% – на рівні глобального. Пізніше прогнозні показники були поліпшені, але надалі, схоже, будуть знову знижені.

МВФ, як правило, представляє оновлені прогнози під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі у Швейцарії.

Тим часом, за словами Георгієвої, економіка США може уникнути падіння, яке, ймовірно, торкнеться третини світових економік.

На її думку, "США є найбільш стійкою країною, і вона "може уникнути рецесії. Ми бачимо, що ринок праці залишається досить сильним".

"Якщо ринок праці буде дуже сильним, ФРС, можливо, доведеться довше тримати процентні ставки більш жорсткими, щоб знизити інфляцію", – сказала Георгієва.

Торік ФРС підняла базову процентну ставку з майже нульової у березні до поточного діапазону 4,25–4,50%, а в грудні посадовці прогнозували, що у 2023 році вона перевищить 5%, що не спостерігалося з 2007 року.

Рівень безробіття у США залишається на рівні 3,7% – майже найнижчому з 1960-х років.

МВФ, Георгієва
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