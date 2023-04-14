МВФ: Розв’язана війна проти України має трагічні наслідки для глобальної економіки

Розв’язана росією війна проти України має трагічні наслідки для всієї глобальної економіки, оскільки створює вкрай негативні меседжі для взаємодії, а також має конкретний вплив на безпеку поставок.
Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.
"Вторгнення росії в Україну – це не лише трагедія для українського народу, це трагедія для світової спільноти, бо це надсилає меседж про те, що витрати на оборону мають зрости, а дивіденд від миру зникає",- зазначила глава Фонду.
Вона підкреслила, що світ більше не може сприймати мир як належне. За її словами, у такій ситуації зникає геополітична надійність, що також несе негативний вплив на економіку.
Водночас, за словами Георгієвої, світ продовжує відчувати наслідки COVID-19, які вплинули передусім на безпеку ланцюгів поставок. Крім того, зберігається вплив глобалізації, яка пішла на користь далеко не всім.
Це стало причинами нинішньої ситуації, коли глобальна економіка, хоч і не впала у рецесію, однак, за словами Георгієвої, перебуває у одній із найслабших фаз розвитку. У цьому зв’язку очільниця МВФ нагадала, що в останньому огляді Фонду "Перспективи світової економіки" (WEO) прогнозується глобальне зростання не вище 2,8%, а впродовж наступних п’яти років – близько 3%.
"Це найгірший середньостроковий прогноз за десятиліття", - зауважила вона.
Водночас Георгієва підкреслила, що існують можливості посилити надійність поставок та покращити економічну ситуацію в інших питаннях, і це є предметом активних обговорень.
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