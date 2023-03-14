ЄС планує наступного тижня узгодити спільний план закупівель боєприпасів для України

Європейський союз наступного тижня підпише спільний план закупівель боєприпасів для України. Однак блок зайшов у глухий кут у питанні про те, як забезпечити Київ 155-мм снарядами, які йому необхідні цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Джерела зазначають, що ЄС намагається знайти спосіб задовольнити нагальні потреби України в боєприпасах, попри те, що країни-члени вже досягли політичної згоди щодо надання Києву додаткових снарядів.
Українська влада заявила, що цього року Збройним силам знадобиться 1 млн патронів. За підрахунками Естонії, така кількість снарядів обійдеться в 4 млрд євро.
Україна використовує в середньому від 60 тисяч до 210 тисяч снарядів на місяць, але європейська оборонна промисловість має змогу виробляти лише 25 тисяч снарядів у цей період часу. Тим часом Росія випускала від 20 тисяч до 60 тисяч снарядів на день.
Співрозмовник видання заявив, що країни ЄС ще не повідомили, скільки грошей вони готові виділити цього року на купівлю боєприпасів і як ці кошти будуть структуровані.
Деякі країни хотіли б бачити обов'язкове фінансування, пропорційне розміру економіки кожної держави, тоді як інші хочуть, щоб будь-які внески були добровільними.
Нове фінансування - це здебільшого політичне рішення для держав-членів. Очікується, що це питання - поряд з узгодженням кількості снарядів, які поставлятимуться, - вийде на перший план під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС наступного тижня, перед самітом лідерів у Брюсселі, де ця тема також стоятиме на порядку денному.
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