Байден планує поговорити з Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден після оприлюднення деталей великої угоди з Великою Британією та Австралією щодо підводних човнів заявив у понеділок що очікує незабаром поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

На запитання, чи не турбується він, що Китай розглядатиме угоду щодо підводних човнів як агресію, Байден відповів «ні».

На інше запитання – чи розмовлятиме він із Цзіньпіном найближчим часом – президент відповів «так», проте відмовився уточнити, коли саме відбудеться така розмова.

У середині лютого Байден заявляв, що розраховує поспілкуватися з китайським лідером про шпигунський аеростат, який пролетів через американський повітряний простір, але про таку розмову не повідомлялося.

Минулого тижня радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати хочуть відновити регулярні комунікації з Китаєм, і Байден очікує, що поговорить із Цзіньпіном телефоном після щорічного Національного народного конгресу, який завершився в понеділок.

Угода між трьома країнами (AUKUS) про надання Австралії атомних підводних човнів спрямована на протидію Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Пекін засудив її як незаконний акт ядерного розповсюдження.

Нагадаємо, у понеділок газета The Wall Street Journal повідомила, що китайський лідер планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським – уперше після російського вторгнення в Україну. Ця розмова, ймовірно, відбудеться після його візиту до москви наступного тижня.