МО Британії: росія демонструє один з найнижчих темпів місцевих наступальних дій

російські окупанти демонструють одні з найнижчих темпів місцевих наступальних дій на всій лінії фронту щонайменше із січня 2023 року, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю.
"Найімовірніше, це пов'язано з тим, що російські сили тимчасово виснажили бойову міць розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії наразі не є стійкими", - йдеться в повідомленні.
У розвідці вважають, що російське керівництво, ймовірно, прагнутиме відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів.
"Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій і надійною обороною всієї лінії фронту", - йдеться у звіті.
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