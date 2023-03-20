Кличко: Київ вистояв цю складну зиму завдяки і нашим комунальникам

Київ вистояв рік повномасштабної війни і складну зиму, зокрема завдяки працівникам житлово-комунального господарства.
Як передає Укрінформ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив у Телеграмі.
“Сьогодні (19.03 – ред.) професійне свято відзначають працівники житлово-комунального господарства. Переконаний, всі кияни вдячні нашим комунальникам за їх працю, професіоналізм та сміливість, за відданість своєму місту”, - ідеться у привітанні мера.
За словами Кличка, “навіть у найгарячіші перші місяці широкомасштабної війни в Києві щодня прибирали вулиці й двори, вивозили сміття. Не припиняли постачання води й тепла, утримували дороги, доглядали зелені території. І робили це працівники ЖКГ обмеженими силами, бо частина фахівців у лютому 2022 року пішли захищати Україну”.
“Після атак ворога на критичну інфраструктуру столиці комунальні служби не припиняли оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти, повертаючи киянам життєво важливі послуги. На жаль, іноді ціною власного життя. Бо працювали і під обстрілами, і одразу після них – коли ще все палало”, - зазначив мер Києва.
Кличко висловив упевненість, що “Київ вистояв і цей рік варварської війни, і цю складну зиму, зокрема, і завдяки нашим комунальникам”.
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