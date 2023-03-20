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Коваль: Підрозділи “Гвардії наступу” майже повністю сформовані

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Підрозділи “Гвардії наступу” майже повністю сформовані, а серед бажаючих є багато жінок. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив пресофіцер бригади "Червона Калина" Микола Коваль, передає УНН.

“Багато людей приходять, і майже вже завершується кампанія, і бригади практично укомплектовані. І кожного дня люди приходять, і вже знають, що кампанія закінчується. Все більше і більше добровольців подають заявки, та на жаль, не всі проходять”, – повідомив Коваль.

Подати заявку можна в місцевих ЦНАПах, або на сайті storm.mvs.gov.ua. Також можна звернутися за гарячою лінією до бригади. Як пояснив прес-офіцер, після реєстрації заявки, добровольці проходять співбесіду в частині, потіс військово-лікарську комісію та психологічний тесті. Далі вони потрапляють у бригаду, де спілкуються з фахівцями, які надалі будуть відбирати особовий склад і визначати, чи можуть вони пройти далі до лав “Гвардії наступу”.

“До лав “Гвардії наступу” записуються різні люди, різного віку та статі, і жінки, і чоловіки – молоді та трішки старші. Нещодавно, навіть, записався в добровольці відеооператор телеканалу. Тобто, приходять ті, які мають досвід і ті, які його і не мають. Жінки на рівні з чоловіками проходять відбір та підготовку, тому що в нас гендерна рівність. І вони самі хочуть, щоб було на рівні з чоловіками. Чоловіків приходить більшість, проте жінок не менше. І вони обирають найважчі посади. Тобто, вони не обирають кухаря чи зв'язківця. Вони обирають кулеметника, артилериста, хочуть в піхоту йти. Зараз на даному етапі, вони проходять підготовку”, – додав Коваль.

Гвардія наступу, Коваль
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