У ДСНС розповіли про загиблих та полонених рятувальників

У нашій державі за час повномасштабної війни з росією понад 200 рятувальників отримали поранення, а 68 співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій – загинули.
Про це в ефірі національного телемарафону поінформував голова ДСНС Сергій Крук, передає кореспондент Укрінформу.
«Тому на сьогодні загинуло 68 рятувальників, та поранених 201 рятувальник», - сказав Крук.
Він закцентував на тому, що останнім часом надзвичайно часто відбуваються обстріли саме підрозділів ДСНС.
Як зазначив очільник українських рятувальників, чому це відбувається – незрозуміло.
«Ми підпадаємо під захист Женевських конвенцій. Ми не є тими підрозділами, які беруть участь у бойових діях, у кого є зброя тощо. І ми мали надію, що рятувальники не будуть гинути, що їх не будуть розстрілювати, брати у полон. Але у перші дні війни ми зрозуміли, що російський агресор зневажає міжнародні норми, правила», - зауважив Крук.
«При проведенні евакозаходів у Ірпені, Бучі - бо цим займалися ми спільно з поліцією - нас брали у полон, у нас забирали техніку. При проведенні евакозаходів з Маріуполя, на території Запорізької області (у рятувальників – ред.) також відбирали техніку, розстрілювали техніку, брали у полон. На сьогодні у нас п'ятеро рятувальників перебуває у полоні», - поінформував голова ДСНС.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023