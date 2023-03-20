У ДСНС розповіли про загиблих та полонених рятувальників

У нашій державі за час повномасштабної війни з росією понад 200 рятувальників отримали поранення, а 68 співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій – загинули.

Про це в ефірі національного телемарафону поінформував голова ДСНС Сергій Крук, передає кореспондент Укрінформу.

«Тому на сьогодні загинуло 68 рятувальників, та поранених 201 рятувальник», - сказав Крук.

Він закцентував на тому, що останнім часом надзвичайно часто відбуваються обстріли саме підрозділів ДСНС.

Як зазначив очільник українських рятувальників, чому це відбувається – незрозуміло.

«Ми підпадаємо під захист Женевських конвенцій. Ми не є тими підрозділами, які беруть участь у бойових діях, у кого є зброя тощо. І ми мали надію, що рятувальники не будуть гинути, що їх не будуть розстрілювати, брати у полон. Але у перші дні війни ми зрозуміли, що російський агресор зневажає міжнародні норми, правила», - зауважив Крук.

«При проведенні евакозаходів у Ірпені, Бучі - бо цим займалися ми спільно з поліцією - нас брали у полон, у нас забирали техніку. При проведенні евакозаходів з Маріуполя, на території Запорізької області (у рятувальників – ред.) також відбирали техніку, розстрілювали техніку, брали у полон. На сьогодні у нас п'ятеро рятувальників перебуває у полоні», - поінформував голова ДСНС.